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Резидентам кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле предусмотрят льготы

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Резиденты будущего туристического кластера на горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом получат льготные преференции. Они вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщает ТагилСити.Ру, они предполагают льготы по налогу на имущество организаций и возможность применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Изменения были приняты 22 ноября. Они также предусматривают продление на три года льгот для спортивных объектов.

Срок действия льгот - 10 лет. Для того, чтобы их получить, необходимо заниматься строительством объектов на территории кластера.

Ранее горнолыжный курорт «Гора Белая» назвали одним из самых популярных у россиян. Также в топе оказались «Шерегеш» в Кемеровской области и «Солнечная долина» в Челябинске.

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