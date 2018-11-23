Резидентам кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле предусмотрят льготы

Резиденты будущего туристического кластера на горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом получат льготные преференции. Они вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщает ТагилСити.Ру, они предполагают льготы по налогу на имущество организаций и возможность применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Изменения были приняты 22 ноября. Они также предусматривают продление на три года льгот для спортивных объектов.

Срок действия льгот - 10 лет. Для того, чтобы их получить, необходимо заниматься строительством объектов на территории кластера.

Ранее горнолыжный курорт «Гора Белая» назвали одним из самых популярных у россиян. Также в топе оказались «Шерегеш» в Кемеровской области и «Солнечная долина» в Челябинске.