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Свод действий дорожников при снегопаде разработают в Нижнем Тагиле

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев остался недоволен уборкой улиц после сильного снегопада. Он поручил разработать документ по мониторингу ситуации на улицах.

По словам мэра, документ должен включать свод действий дорожных служб на случай обильного выпадения снега. Пинаев подчеркнул, что акт должен быть регламентирован новым ГОСТом, который вступил в силу в сентябре 2018 года. По нему на очистку дорог дается до шести часов после окончания метели или снегопада вместо прежних суток. Во время разработки документа станет ясно, хватает ли городу дорожной техники и рабочих. Об этом пишет ТагилСити.ру.

При нехватке техники, сообщил мэр, будут рассматриваться условия для закупки дополнительных самосвалов, грейдеров или погрузчиков.

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