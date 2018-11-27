Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Дональд Трамп пригрозил совсем закрыть границу США с Мексикой. По мнению президента, это действенный способ пресечь нелегальную миграцию. Тысячи беженцев из Центральной Америки наводнили Тихуану и другие приграничные города Мексики. 500 мигрантов в воскресенье штурмовали южные рубежи США. Стена на границе остановит поток нелегальных мигрантов, убежден Трамп. Тех, кто пытался прорваться в США, Трамп считает бандитами. Президент оправдал применение слезоточивого газа против беженцев.

Тем временем к мексикано-американской границе подходят новые группы мигрантов. Министерство внутренней безопасности США: в Тихуане уже 8,5 тыс. беженцев, и их число

быстро растет.