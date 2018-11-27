Власти не прогнозируют затрат на введение новых правил идентификации

Внедрение новых правил для идентификации пользователей мессенджеров не повлечет за собой материальные затраты и другие сложности в IT-индустрии. Об этом 27 ноября журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Мы такую оценку проводили, мы не ожидаем каких-то существенных проблем, материальных затрат или трудностей у индустрии. Мы исполняем требования федерального закона», — цитирует его ТАСС.

Акимов также отметил, что новые требования не вызывают каких-либо озабоченностей у Минкомсвязи. Кроме того, в правительстве не прогнозируют дополнительных федеральных затрат на внедрение новых правил.

6 ноября правительство России подготовило новые правила идентификации пользователей. Согласно нововведениям мессенджеры должны будут проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. Как отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров, эти правила не нарушат тайну переписки.