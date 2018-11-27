Сотрудники строительной компании в Коми прекратили голодовку

Сотрудники ООО «Строительная компания Север» в Коми прекратили голодовку, когда руководство распорядилось перечислить им деньги. Голодовка была объявлена 21 ноября из-за задержки заработной платы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

По данным агентства, выплата задолженностей началась с понедельника. Некоторые сотрудники самостоятельно приехали в Воркуту за деньгами.

«По мере выполнения обязательств предприятием объявившие ранее голодовку сотрудники ее прекращают. В ближайшее время работодатель намерен погасить общую задолженность», — отметили в пресс-службе.

После протестов сотрудников ООО «Строительная компания Север» следователи в Воркуте возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы рабочим. Согласно данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2018 года руководитель организации более двух месяцев не перечислял деньги 52 работникам, общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей.

21 ноября сообщалось, что Следственный комитет в Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании сферы ЖКХ в одном из поселений. Люди не получали деньги в течение двух месяцев.