В Коми началась проверка после убийства спасенного из реки лося

В Республике Коми проводится проверка по факту убийства лося, вытащенного из-подо льда. Полиция даст оценку действиям охотника.

Инцидент произошел в четверг, 22 ноября, сообщает «Интерфакс». Лось провалился под лед на реке Печоре и не мог выбраться. Рыбаки вызвали спасателей, они вытащили животное на берег с помощью веревки.

После этого на лед приехали мужчины на снегоходе и один из них практически в упор застрелил лося.

Сезон охоты на лосей сейчас открыт — он длится с 1 октября до 31 декабря. При наличии разрешения охотник мог законно применить оружие. Однако правила охоты запрещают добычу животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, пояснили в Обществе охотников и рыболовов Коми.

В момент выстрела животное было на привязи и к нему ехал ветеринар, рассказал замруководителя общества Дмитрий Дробато местному изданию «БНК». В этом случае стрелять было неэтично. Таким образом, поведение охотника было нарушением закона, отметил он. При этом, по его словам, в республике пока не было случаев наказания за такие действия.

В сентябре два диких лося устроили драку за самку во дворе жилых домов в Пензенской области. Местные жители вызвали сотрудников МЧС, чтобы остановить животных, но к моменту прибытия спасателей лоси ушли сами. В результате происшествия одна из припаркованных машин оказалась помята рогами.