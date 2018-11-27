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Рабочего трудоустроили на предприятии в Татарстане после его смерти

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В Татарстане прокуратура защитила права местных жителей на страховые выплаты в связи с несчастным случаем на предприятии. Правоохранительные органы добились подтверждения факта трудовых отношений между погибшим рабочим и компанией, где он работал.

По данным прокуратуры, мужчина был принят на должность разнорабочего в июле 2018 года, однако трудовой договор с ним заключен не был. Также на предприятии не издали приказ о приеме местного жителя на работу. В октябре сотрудник упал с крыши здания склада, от тяжелых травм он скончался в больнице. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Чтобы защитить права семьи погибшего на получение страховых выплат, прокуратура через суд потребовала установить факт трудовых отношений с погибшим и внести запись в трудовую книжку. Суд удовлетворил требования прокуратуры, решение пока не вступило в законную силу.

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