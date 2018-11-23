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Прокуратура проверит службы ЖКХ после обрушения крыши в Казани

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Прокуратура инициировала проверку управляющей компании, которая несет ответственность за дом на улице Баумана в Казани. Она начнется после частичного обрушения крыши этого здания.

Как сообщает Inkazan.ru, надзорное ведомство будет выяснять, насколько своевременными были меры, которые принимала УК в рамках содержания жилищного фонда, какими были действия, связанные с поддержанием фонда в удовлетворительном состоянии и ликвидацией неисправностей.

Обрушение крыши произошло сегодня, 23 ноября, с дома № 86 на улице Баумана в Казани. Кровля с кирпичной кладкой обвалилась на пешеходную зону. Обошлось без пострадавших.

В начале ноября сообщалось о том, что в Петрозаводске из-за угрозы обрушения закроют детский сад. Его воспитанников распределят по другим учреждениям.

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