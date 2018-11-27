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Число отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в Орловской области

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За 2018 год в Орловской области значительно сократилось зарегистрированное количество отравлений спиртосодержащими жидкостями. Число летальных исходов уменьшилось более чем в два раза.

По данным Роспотребнадзора, за 2018 год зарегистрировано 43 случая отравлений спиртосодержащей продукцией. В 2016 году сообщалось о 106 случаях. Кроме того, в ведомстве уточняют, что количество летальных случаев сократилось с 78 до 34 случаев за два года. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Всего в регионе изъято 1,9 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции объемом почти 200 л, которая реализовалась по более низкой стоимости, чем при розничной продаже водки, ликероводочной и другой алкогольной пищевой продукции. 60 виновных лиц привлечены к ответственности.

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