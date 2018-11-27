Дефект на стартовом столе космодрома Восточный устранили в октябре

На стартовом комплексе космодрома Восточный действительно были критические нарушения деформационного шва, но их удалось устранить еще в октябре текущего года. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Силами подразделений «Роскосмоса» замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», — пишет пресс-служба.

По информации «Роскосмоса», с космодрома Восточный уже запланирован пуск ракеты «Союз-2.1а» со спутниками «Канопус-В» 27 декабря.

Ранее 27 ноября сообщалось, что на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный выявили критические нарушения. Эксперты нашли протечки швов бетонирования через отверстия крепления опалубки, а также нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка.

Восточный — российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области. 28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту с выводом на орбиту трех искусственных спутников земли.