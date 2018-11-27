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На стартовом столе космодрома Восточный нашли серьезный дефект

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома «Восточный» выявили критические нарушения. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на договор подряда на выполнение работ по разработке технических решений, корректировке рабочей и сметной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Эксперты выявили протечки швов бетонирования, через отверстия крепления опалубки, а также нашли нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка. Акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний, отмечает «Газета.ру».

Также в документации говорится, что в распределительном пункте возвели стену, которая не соответствовала требованиям, и указано на нарушения в системе отведения дождевых вод.

10 сентября сообщалось, что в грунте под стартовым комплексом космодрома Восточный нашли пустоты. Стоимость их ликвидации составит 4,57 млн рублей.

Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство. Возведение первого стартового комплекса под ракеты «Союз» завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016-го. Планируется, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта должен состояться в конце 2021 года.

21 августа сообщалось, что на космодроме Восточный началось строительство инфраструктуры, необходимой для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур».

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