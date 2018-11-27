Сценарист «Симпсонов» рассказал о перспективах отношений Мардж и Гомера

Сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс рассказал, как будут развиваться отношения главных героев шоу — Мардж и Гомера. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости».

По его словам, разработчики мультсериала никогда не допустят, чтобы Гомер изменил или ударил Мардж. Он также отметил, что в шоу никогда не появятся шутки про стрельбу, поскольку эта тема считается больной в США.

Рейсс также отметил, что Симпсоны почти не изменились за 30 лет своего «существования». Зритель может посмотреть любую серию и при этом не поймет, в каком году она была выпущена. Он также заявил, что не знает, в чем заключается секрет успеха мультсериала.

«Мы всё еще остаемся одним из самых успешных сериалов. Так что нет поводов останавливаться», — подытожил он.

Самый продолжительный в США мультсериал «Симпсоны» был создан продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox. Впервые «Симпсоны» вышли на экраны как серия короткометражных мультфильмов для сопровождения «Шоу Трейси Ульман».

27 октября сообщалось, что «Симпсоны» могут лишиться одного персонажа из-за обвинений в расизме. По мнению зрителей, он формирует неправдоподобный и оскорбительный образ американских индусов.