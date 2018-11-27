Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 7:5 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дважды отличился форвард Пьер-Люк Дюбуа, нападающие Джош Андерсон, Артемий Панарин и Бун Дженнер, а также защитники Маркус Нутиваара и Сет Джонс. У принимающей стороны две шайбы в ворота соперника забросил форвард Энтони Манта и по одной — нападающий Густав Нюквист, а также защитники Майкл Грин и Деннис Чоловски.

Как пишет «Газета.ру», 27-летний Панарин, который оформил две результативные передачи, по итогам встречи был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. В тройку также вошли форвард «Блю Джэкетс» Бун Дженнер и нападающий «Ред Уингз» Дилан Ларкин.

25 ноября сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) забросил 17-ю шайбу в сезоне и занял первую строчку в списке снайперов НХЛ, которую он делит с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком и форвардом «Баффало» Джеффом Скиннером.