Прямой эфир

Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»

0
Фото: REUTERS/Rick Osentoski-USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 7:5 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дважды отличился форвард Пьер-Люк Дюбуа, нападающие Джош Андерсон, Артемий Панарин и Бун Дженнер, а также защитники Маркус Нутиваара и Сет Джонс. У принимающей стороны две шайбы в ворота соперника забросил форвард Энтони Манта и по одной — нападающий Густав Нюквист, а также защитники Майкл Грин и Деннис Чоловски.

Как пишет «Газета.ру», 27-летний Панарин, который оформил две результативные передачи, по итогам встречи был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. В тройку также вошли форвард «Блю Джэкетс» Бун Дженнер и нападающий «Ред Уингз» Дилан Ларкин.

25 ноября сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3) забросил 17-ю шайбу в сезоне и занял первую строчку в списке снайперов НХЛ, которую он делит с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком и форвардом «Баффало» Джеффом Скиннером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦСКА разгромил «Ак Барс» в матче КХЛ
Зарипов повторил рекорд по числу матчей в российском чемпионате

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017