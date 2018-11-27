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Две трети немцев заявили о желании более тесного сотрудничества ФРГ и России

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Peter Schatz
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Две трети немцев хотят более тесных связей Германии с Россией. За активное сотрудничество стран выступают 69% жителей ФРГ, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные вашингтонским Pew Research Center.

Однако подавляющее большинство (82%) выступает всё же за расширение партнерства с Францией. Также в списке оказались США (41%) и Китай (67%), который по мнению 12% участников опроса является важным внешнеполитическим партнером. Россию в этом качестве видят 17% немцев.

В США более чем две трети граждан (70%) хотят более тесных связей именно с Германией. Чуть больше половины американцев (59%) выбрали из списка КНР, и лишь треть (35%) указали на РФ. При этом в ФРГ большинство граждан (72%) выступают за независимость Берлина от политики Вашингтона.

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию важной страной, с которой нужно иметь хорошие отношения. Политик отметила, что Европа и РФ многому учатся друг у друга, а ЕС и НАТО не являются врагами Москвы.

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