Солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу экстренно госпитализировали
Солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу госпитализировали в Москве из-за осложнений при пневмонии.
Как сообщает Starhit, певица в течение недели переносила болезнь на ногах и продолжала давать концерты. Несмотря на удушающие приступы кашля, в выходные Плетнева даже выступала в прямом эфире.
Перед выходом на сцену артистка каждый раз выпивала огромное количество лекарств, чтобы заглушить симптомы болезни и иметь возможность петь и общаться с публикой.
В понедельник, 26 ноября, состояние Плетневой резко ухудшилось, и она потеряла сознание. Певицу госпитализировали с диагнозом «пневмония».
По предварительным данным, под наблюдением врачей артистка проведет минимум несколько недель.
22 ноября сообщалось, что турецкий телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире.