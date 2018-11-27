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Солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу экстренно госпитализировали

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу госпитализировали в Москве из-за осложнений при пневмонии.

Как сообщает Starhit, певица в течение недели переносила болезнь на ногах и продолжала давать концерты. Несмотря на удушающие приступы кашля, в выходные Плетнева даже выступала в прямом эфире.

Перед выходом на сцену артистка каждый раз выпивала огромное количество лекарств, чтобы заглушить симптомы болезни и иметь возможность петь и общаться с публикой.

В понедельник, 26 ноября, состояние Плетневой резко ухудшилось, и она потеряла сознание. Певицу госпитализировали с диагнозом «пневмония».

По предварительным данным, под наблюдением врачей артистка проведет минимум несколько недель.

22 ноября сообщалось, что турецкий телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире.

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