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79-летний Карел Готт госпитализирован в Праге

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Фото: Global Look Press/Plihal Libor/CTK
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Чешский певец Карел Готт 20 ноября был госпитализирован во Всеобщую факультетскую больницу Праги из-за воспаления верхних дыхательных путей. Об этом рассказала продюсер артиста Анета Штолцова.

«По настоянию врачей Карел Готт был госпитализирован в Праге в связи с воспалением верхних дыхательных путей. Медики приняли данное решение, стремясь обезопасить его от возможных осложнений, если лечение будет проходить в амбулаторных условиях», — передает ТАСС ее слова.

По словам Штолцовой, 79-летний певец находится в карантине. В последние годы исполнитель перенес несколько операций из-за проблем с онкологией.

Карел Готт родился в 1939 году в городе Пльзень. В России и всем остальном мире он считается одним из самых популярных чешских музыкантов, иногда его называют «королем чешской поп-музыки».

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