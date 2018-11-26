«Росконтроль» назвал пять худших колбасных сыров

Эксперты «Росконтроля» проверили колбасные сыры пяти брендов: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ» — и во всех обнаружили нарушения технологии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 26 ноября.

Исследователи признали три из пяти брендов — «Город сыра», «Мясновъ» и «Золото орбиты» — небезопасными для здоровья человека. Отмечается, что вместе с «Сыром Стародубским» они были включены в черный список.

Колбасный сыр «Сыробогатов» занесен в перечень товаров с замечаниями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Но при этом ни один из продуктов сотрудниками ведомства не был рекомендован к покупке.

Отмечается, что продукт проверили на соответствие более чем 60 критериям, в том числе на наличие консервантов и правильную маркировку. В одном из сыров практически весь жир был растительного происхождения, а в трех марках обнаружено превышение содержания плесени и дрожжей.

23 ноября эксперты «Росконтроля» проверили готовые говяжьи котлеты семи брендов. В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий.