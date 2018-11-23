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«Росконтроль» рассказал об опасности говяжьих котлет

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Эксперты «Росконтроля» проверили готовые говяжьи котлеты семи брендов. В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий.

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Как показали лабораторные исследования, в котлетах пяти марок — «Ложкаревъ», «МЛМ», «Мираторг», «Каждый день», «Крутим-лепим» — содержатся антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества. По словам специалистов, это означает, что производители мяса не соблюдали правила использования ветеринарных препаратов. 

Из-за употребления таких продуктов потребители могут «привыкнуть» к таким препаратам, в результате чего использование данных антибиотиков для них окажется неэффективным. Также остается риск аллергических реакций и возникновения дисбактериоза.

Помимо этого в котлетах пяти марок обнаружили листерий — «Черный бык», «Морозко», «МЛМ», «Каждый день» и «Крутим-лепим». Данные микроорганизмы способны вызывать листериоз, который очень опасен для беременных женщин, детей и пожилых людей. Это заболевание у всех выражается по-разному — кто-то отмечает у себя симптомы ангины, у кого-то возникают поражения нервной системы. Специалисты отмечают, что такую пищу необходимо тщательно обрабатывать — листерии погибают через 30–40 минут при температуре 65–70 градусов.

Кроме того, в продукции были обнаружены и другие недочеты.

«Так, в котлетах «Лoжкаревъ» обнаружили соевую муку и соевый белок, причем в умеренном количестве — тo есть они могут составлять до половины объема прoдукта. При этом в составе указаны растительный белок и растительная клетчатка без указания, что они — соевые», — рассказала главный специалист экспертного центра Ирина Аркатова. 

Также в говяжьих котлетах обнаружились «секретные» составляющие. Так, в ­образцах «Морозко» и «Крутим-лепим» нашли ДНК свиньи. 

Ранее в ноябре специалисты «Росконтроля» проверили качество майонеза, предлагаемого покупателям на прилавках российских магазинов.

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