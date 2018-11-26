Прямой эфир

Центр ядерной медицины хотят создать в Краснодаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре может появиться центр ядерной медицины полного цикла. Использование позитронно-эмиссионной томографии позволит наиболее точно установить стадию заболевания и оценить качество лечения. Губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель Совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин обсудили этот вопрос.

Харитонин заверил, что у холдинга есть опыт строительства онкологических центров радиохирургии и лучевой терапии по всей России. Сейчас в разных регионах работают уже 11 таких лечебных учреждений, передают «Кубанские новости». Глава Кубани поручил профильным ведомствам изучить проект и возможность его реализации.

Девять центров амбулаторно-онкологической помощи организуют в Татарстане. Комплексы для быстрой диагностики основных видов раковых заболеваний построят в рамках федерального национального проекта. Кроме того, планируется переоснащение республиканского онкологического диспансера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онкологическую клинику построят в Липецкой области
Лекарство и оружие: плюсы и минусы биотехнологий
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — о прорывных направлениях развития современной генетики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017