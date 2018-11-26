Центр ядерной медицины хотят создать в Краснодаре

В Краснодаре может появиться центр ядерной медицины полного цикла. Использование позитронно-эмиссионной томографии позволит наиболее точно установить стадию заболевания и оценить качество лечения. Губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель Совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин обсудили этот вопрос.

Харитонин заверил, что у холдинга есть опыт строительства онкологических центров радиохирургии и лучевой терапии по всей России. Сейчас в разных регионах работают уже 11 таких лечебных учреждений, передают «Кубанские новости». Глава Кубани поручил профильным ведомствам изучить проект и возможность его реализации.

Девять центров амбулаторно-онкологической помощи организуют в Татарстане. Комплексы для быстрой диагностики основных видов раковых заболеваний построят в рамках федерального национального проекта. Кроме того, планируется переоснащение республиканского онкологического диспансера.