Мошенник проиграл в казино все сбережения хабаровского пенсионера

Полицейские в Хабаровске задержали 32-летнего подозреваемого в серии мошеннических действий. Мужчина втирался в доверие к пенсионерам, после чего похищал их деньги. В частности, он выкрал с банковских счетов все сбережения 82-летнего потерпевшего на сумму 1,5 млн рублей.

Преступник познакомился с пожилым человеком во дворе. Уже спустя час беседы дедушка был готов занять аферисту 30 тыс. рублей, а позже и вовсе пустил незнакомца к себе пожить. За время пребывания в квартире пенсионера мужчина под разными предлогами брал сотовый телефон хозяина, а также ключи от жилища. Затем он исчез, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Выяснилось, что задержанный летом вышел из тюрьмы, отсидев срок за 16 краж у пенсионеров. В этот раз он успел обмануть пятерых. Все деньги он проиграл в виртуальных казино Биробиджана.