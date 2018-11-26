Прямой эфир

Мошенник проиграл в казино все сбережения хабаровского пенсионера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Хабаровске задержали 32-летнего подозреваемого в серии мошеннических действий. Мужчина втирался в доверие к пенсионерам, после чего похищал их деньги. В частности, он выкрал с банковских счетов все сбережения 82-летнего потерпевшего на сумму 1,5 млн рублей.

Преступник познакомился с пожилым человеком во дворе. Уже спустя час беседы дедушка был готов занять аферисту 30 тыс. рублей, а позже и вовсе пустил незнакомца к себе пожить. За время пребывания в квартире пенсионера мужчина под разными предлогами брал сотовый телефон хозяина, а также ключи от жилища. Затем он исчез, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Выяснилось, что задержанный летом вышел из тюрьмы, отсидев срок за 16 краж у пенсионеров. В этот раз он успел обмануть пятерых. Все деньги он проиграл в виртуальных казино Биробиджана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Испании мошенники получали пенсию за умерших людей
Скончался лишившийся квартиры из-за коллекторов ветеран ВОВ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017