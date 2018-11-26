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Тушу кашалота выбросило на пляж в Корсике

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Фото: corsenetinfos.corsica
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Тушу 12-метрового кашалота весом свыше 50 т выбросило на пляж в западной части французского острова Корсика. Морское млекопитающее обнаружили сотрудники заповедника «Скандола» утром 26 ноября в районе коммуны Галерия.

Представитель парка Жан-Мари Доминичи рассказал местному изданию Corse Net Infos, что кит, скорее всего, умер несколько дней назад. Причина гибели пока не выяснена, но раны возле плавника и хвоста указывают на возможное нападение других животных.

В настоящее время местные власти планируют эвакуацию кашалота.

В мае этого года стало известно, что восемь кашалотов выбросились на берег в Новой Зеландии и погибли. В апреле же мертвого кашалота нашли на мысе Палос в Испании. При вскрытии в желудке и кишечнике млекопитающего обнаружили 29 кг мусора.

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