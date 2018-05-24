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Восемь кашалотов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии

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Фото: Global Look Press/Junaidi Hanafiah
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Восемь кашалотов выбросились на берег в Новой Зеландии и погибли, сообщило природоохранное ведомство страны.

Инцидент произошел неподалеку от города Хавера на острове Северный, пишет The New Zealand Herald.

Кашалоты — это морские млекопитающие, крупнейшие из зубатых китов. Взрослые самцы достигают 20 м длины и весят до 50 т.

Мертвого кашалота ранее нашли на мысе Палос в Испании. При вскрытии в желудке и кишечнике млекопитающего обнаружили 29 кг мусора.

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