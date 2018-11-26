В Новосибирске студенток отчислили после бритья ног в метро

Студенток первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они побрили ноги в вагоне метро на глазах у пассажиров, а затем выложили видео в Instagram.

Девушки устроили акцию 11 ноября, чтобы привлечь на свою страничку новых подписчиков. Еще одна студентка снимала происходящее на видео.

Спустя один день после того, как ролик был опубликован в интернете, участниц съемок, по их словам, вызвали на беседу к руководству колледжа. Там девушки написали заявление об отчислении, пишет НГС.

«Нам сказали, вы нас позорите. Адекватные люди так делать не станут. Ту девушку, которая нас снимала на видео, тоже принудили написать [заявление] по собственному [желанию]», — рассказала одна их учащихся.

Студентки добавили, что на видео присутствовала еще одна девушка — брила лицо. При этом ей удалось договориться с руководством колледжа и уйти в академический отпуск на год, уточнили они.

В самом колледже комментировать ситуацию по телефону отказались, но пообещали ответить на официальный запрос СМИ.

Ранее в ноябре депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет на пребывание в соцсети Instagram более одного часа в день. По его мнению, длительное пребывание в соцсети становится «маньячеством», это надо прекращать.