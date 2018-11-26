Ричард Гир ответил на вопрос о возможном получении гражданства РФ

Голливудский актер Ричард Гир признался, что потрясен изменениями, которые произошли в Москве после его визита в российскую столицу в 1989 году, однако артист пока не настроен получать российское гражданство. Об этом он сообщил 26 ноября в ходе выступления на форуме Synergy Global Forum в московском спорткомплексе «Олимпийский».

«Впервые я приехал в Россию в 1989 году, это были темные времена. Была зима, было холодно, но и атмосфера была тяжелая. <...> Но годы прошли, теперь Москва — это город света, это часть Европы. Я думаю, что есть какие-то политические проблемы, но в Москве я вижу и ощущаю легкость», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем в ответ на вопрос о возможном получении российского гражданства Ричард Гир с улыбкой напомнил, что он американец, уточняет «Газета.ру».

Гир известен не только как актер, но и как общественный деятель. Он основал фонд The Gere Foundation и реализует программы по сохранению культуры Тибета и строительству монастырей на юге Индии.

Одним из участников форума Synergy Global Forum 2018 также стал актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году.