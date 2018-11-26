Прямой эфир

Ричард Гир ответил на вопрос о возможном получении гражданства РФ

0
Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голливудский актер Ричард Гир признался, что потрясен изменениями, которые произошли в Москве после его визита в российскую столицу в 1989 году, однако артист пока не настроен получать российское гражданство. Об этом он сообщил 26 ноября в ходе выступления на форуме Synergy Global Forum в московском спорткомплексе «Олимпийский».

В Красногорск с любовью
Почему американский боец Джефф Монсон решил стать депутатом в Подмосковье

«Впервые я приехал в Россию в 1989 году, это были темные времена. Была зима, было холодно, но и атмосфера была тяжелая. <...> Но годы прошли, теперь Москва — это город света, это часть Европы. Я думаю, что есть какие-то политические проблемы, но в Москве я вижу и ощущаю легкость», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем в ответ на вопрос о возможном получении российского гражданства Ричард Гир с улыбкой напомнил, что он американец, уточняет «Газета.ру».

Гир известен не только как актер, но и как общественный деятель. Он основал фонд The Gere Foundation и реализует программы по сохранению культуры Тибета и строительству монастырей на юге Индии.

Одним из участников форума Synergy Global Forum 2018 также стал актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
68-летний Ричард Гир готовится стать отцом
Ричард Гир и Софи Лорен объявили номинантов премии BraVo в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017