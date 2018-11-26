Прямой эфир

В Роскомнадзоре назвали дату рассмотрения дела о штрафе Google

0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рассмотрение дела о штрафе Google состоится 11 декабря в Роскомнадзоре с участием представителей компании. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«11 декабря уполномоченное лицо Роскомнадзора примет решение о наложении или неналожении штрафа», — цитирует Субботина ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе. Компании грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее, 14 ноября, состоялись переговоры Субботина с представителем Google Дороном Авни об исполнении российского законодательства. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.

Согласно российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны удалить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Роскомнадзоре анонсировали встречу с Google по вопросу фильтрации контента
Представители Google приедут в Россию на переговоры с Роскомнадзором

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017