В Роскомнадзоре назвали дату рассмотрения дела о штрафе Google

Рассмотрение дела о штрафе Google состоится 11 декабря в Роскомнадзоре с участием представителей компании. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«11 декабря уполномоченное лицо Роскомнадзора примет решение о наложении или неналожении штрафа», — цитирует Субботина ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе. Компании грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Ранее, 14 ноября, состоялись переговоры Субботина с представителем Google Дороном Авни об исполнении российского законодательства. В ходе встречи американской компании предложили присоединиться к российскому антипиратскому меморандуму.

Согласно российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны удалить из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов.