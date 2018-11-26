Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни

Эксперты из Финансового университета при правительстве Российской Федерации составили рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни. Об этом рассказал проректор учебного заведения Алексей Зубец в понедельник, 26 ноября.

Возглавила список Тюмень. По словам Зубца, город не занимает первое место ни по одному из параметров, однако лидирует по итоговому индексу.

«Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения», — цитирует эксперта «Российская газета».

В рейтинг также вошли Грозный, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. В исследовании учитывались такие параметры, как развитие образования и культуры, качество медицины, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, состояние дорог, работа городских властей и др.

Зубец добавил, что рейтинг основан на результатах социологических исследований, которые проводились в 2018 году в 78 городах страны с населением свыше 250 тыс. человек.

15 ноября Тюмень также возглавила рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Во время исследования респондентам предлагали оценить состояние дорожного покрытия в их городе вариантами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Тюмень набрала по сравнению с другими городами практически недосягаемый средний балл — 4,25. В тройку лидеров также вошли Набережные Челны и Москва.