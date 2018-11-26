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Названы самые «любимые» предметы москвичей для захламления подъездов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чаще всего на лестничных клетках москвичи оставляют шкафы, тумбочки и спортивный инвентарь. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция города (Мосжилинспекция).

«Нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами, мусором, а также крупногабаритными предметами домашнего обихода, среди которых шкафы, тумбочки, диваны, спортивный инвентарь, велосипеды и детские коляски», — передает агентство «Москва» слова представителя ведомства в понедельник, 26 ноября.

Мосжилинспекция занимается контролем за деятельностью управляющих организаций, в обязанности которых в том числе входит наблюдение за состоянием лестничных клеток и другого «общего имущества» жителей многоквартирных домов. При нарушениях, включая захламление подъездов и коридоров, в отношении управляющей компании оформляют протокол об административном правонарушении. Организация при этом должна устранить все нарушения.

17 августа стало известно, что 77% жителей Москвы хотя бы раз забывали что-то в такси. Соответствующее исследование провели сервис «Ситимобил» и проект Research.mail.ru. Рейтинг забытых вещей возглавил мобильный телефон (36%). На втором месте — шарфы, перчатки, кольца (30%). Замыкает тройку списка зонт (27%). Мужчины в основном оставляют телефон, а женщины — аксессуары и зонты.

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