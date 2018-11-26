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Mitsubishi уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Hitoshi Yamada
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Автоконцерн Mitsubishi принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Решение было принято по итогам заседания руководства концерна в Токио.

Компания не стала раскрывать детали прошедшего в понедельник, 26 ноября, совещания.

На прошлой неделе Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров компании Nissan.

Полиция 19 ноября арестовала Гона и еще одного члена совета директоров концерна Грега Келли. По информации токийской прокуратуры, для уклонения от уплаты налогов Гон занижал собственные доходы, пишет сайт kp.ru.

25 ноября Гон опроверг обвинения, предъявленные ему токийской прокуратурой. По словам бывшего председателя совета директоров Nissan, он не собирался занижать информацию о собственных выплатах.

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