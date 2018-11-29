«Граждане быстро получат право на свой гараж»

Кадастровая оценка имущества для многих остается непонятным процессом, влияющим на размер налога. Росреестр планирует сделать систему более прозрачной и логичной. В планах ведомства также проведение «гаражной амнистии». О том, каких еще новаций ждать, что даст появление 3D-реестра и как идет регистрация ипотечных сделок, рассказала замминистра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

— Один из приоритетов развития государства — улучшение инвестиционной привлекательности. Что делает ведомство?

— Росреестр вместе с командой Минэкономразвития отвечает за две целевые модели, по которым измеряется инвестиционный климат регионов — по кадастровому учету и регистрации прав. Все, кто хочет получить услуги Росреестра, не обращаясь к нашим электронным сервисам, лично приходят в один из 11 тыс. офисов МФЦ.

абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Мы реализовали экстерриториальный принцип, документы можно подавать в любой точке страны вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости. С начала года принято порядка 200 тыс. заявлений.

Мы изменили законодательство, запустили комплексные кадастровые работы. Налогообложение становится более справедливым — границы земельных участков уточняются и граждане платят лишь за фактически используемые сотки. Устраняются ошибки в описании границ.

— Как часто в работе ведомства бывают сбои и неточности?

— В начале 2017 года мы начали бороться с приостановлениями кадастрового учета и регистрации прав. Была поставлена задача снизить показатель вдвое. Около 70% таких случаев произошли из-за низкого качества документов, которые готовили кадастровые инженеры. Сейчас их — около 40%.

— Бизнес выдвигал ряд инициатив по упрощению доступа к госнедвижимости. Что Росреестр делает в этом направлении?

— Есть имущество, которое бизнес мог бы купить у государства, но оно, как правило, не описано должным образом. Предпринимателю не с руки самому заниматься оформлением, ведь не факт, что он потом окажется победителем торгов.

абрамченко Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мы предлагаем на публичной кадастровой карте показывать объекты недвижимости и собственников: муниципалитет, субъект или Российская Федерация.

— Кадастровая оценка у тех, кто сталкивался с переоценкой стоимости, вызывает трепет. Было поручение президента доработать методику оценки. С какими предложениями выступает Минэкономразвития для упрощения процедур?

— Мы подготовили законопроект, в котором в отдельную группу выделены объекты бытовой недвижимости граждан — жилые дома, участки, на которых они расположены, садовые участки. Мы предлагаем составлять отдельные отчеты об их оценке, чтобы можно было им уделить особое внимание.

Граждане часто жалуются: «У меня одна стоимость, а схожий земельный участок через дорогу имеет другую». Это бывает, потому что в ряде случаев не учитывается, например, наличие охранной зоны. Один сосед исправил стоимость через комиссию при Росреестре или через суд, второй этого не сделал. Мы предлагаем это устранить.

Нам не нравится модель, когда комиссия из чиновников и одного представителя профессионального сообщества определяет рыночную стоимость объектов. Но количество жалоб от бизнеса не очень высокое. В основном они идут от граждан.

абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— И какие самые распространенные?

— «Почему в этом году я плачу налог втрое больше, чем в прошлом?»

— Что на это отвечают?

— Просматривают все факторы оценки. Может быть, вчера рядом был пустырь, а сегодня там парк. Мы предлагаем, чтобы во всех субъектах РФ пересмотр кадастровой стоимости происходил один раз в четыре года одновременно.

— Планируется ли упростить процедуру оспаривания кадастровой оценки без обращения в суд?

— Да. Мы хотим перейти от работы комиссий к рассмотрению конкретных жалоб правообладателей, налогоплательщиков. Работа комиссий — повышенный коррупциогенный фактор. В ней нет профессионалов.

— И когда комиссии могут ликвидировать?

— Мы планируем рассмотрение закона в Госдуме в весеннюю сессию.

— Вы упомянули про коррупциогенный фактор. А есть ли такая проблема в вашем ведомстве?

— Умные люди говорят, что коррупцию невозможно победить. Моя задача как руководителя — устранить условия, в которых она развивается. Взятки нет, если ее никто не предлагает. Часто люди, не имеющие необходимых документов для оформления прав, готовы «договариваться». У нас к такому принцип нулевой толерантности. Кто против — на работе не задерживается.

абрамченко Главный вход в здание Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Обыватель избалован тем, что любую услугу можно получить, не вставая с дивана. Насколько Росреестр продвинулся в этом направлении?

— Мы достаточно продвинутое ведомство, Примерно 58% наших услуг граждане получают через интернет. В 2017 году мы посчитали, что оказываем три услуги в секунду от Калининграда до Сахалина. Если говорить об электронной регистрации, динамика хорошая. Во втором полугодии 2015 года, когда мы только стартовали, было около 30 тыс. записей, в 2018-м — 1,6 млн.

— Ипотека в один клик. Насколько это реально?

— Возможно, в будущем будет и в клик, а пока реально в один день. Я говорю о регистрации ограничения на объект недвижимости, когда вы пришли в банк, например, за кредитом на квартиру и оформляете ее в залог. Для нас в этом случае оптимально общение не с физическим лицом, а с банком. Мы проверяем документы, которые готовятся по единому шаблону, не возникает необходимости запрашивать сведения еще у кого-то.

— Сколько сделок совершено подобным образом?

— За первые девять месяцев 2018 года мы внесли 2,2 млн записей.

— Как может измениться рынок недвижимости благодаря внедрению блокчейн-технологий? Какие профессии могут исчезнуть? Говорят, что блокчейн в перспективе уберет с рынка риелторов. Вы согласны?

— Мы провели несколько экспериментов с применением технологии распределенных реестров на разных платформах. Взаимодействие с Фондом участников долевого строительства, например, оказалось успешным — зарегистрировано более тысячи сделок в пилотном регионе, Ленинградской области.

абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Профессия риелтора связана не только с подбором объектов недвижимости, но и с общением. Не все продавцы и покупатели готовы перейти на смарт-контракты. Не только блокчейн дает представление о завтрашнем рынке, но и такие сервисы, как 3D-описание многоквартирного дома.

— Когда оно может быть распространено?

— В «новой Москве» уже есть на публичной кадастровой карте. Если всё будет идеально, в 2021 году внедрим еще в ряде регионов, включая Новгородскую и Тульскую области.

— Какие средства потребуются для реализации проекта?

— Лазерное 3D-сканирование уже стоит недорого.

— Что даст гражданам трехмерное изображение?

— Справедливую кадастровую стоимость. Определить ее, выходя на каждый объект, невозможно, а пользоваться в кабинете «большими данными» удобно.

— Деятельность гаражно-строительных кооперативов и порядок оформления гаражей до сих пор не урегулированы законом. Есть ли у вашего ведомства инициативы?

— По всей стране 4 млн гаражей, по данным единого реестра недвижимости. Каково количество неоформленных объектов, никому не известно. Как правило, у фактических владельцев есть проблемы с постановкой на учет. ГСК возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то участок был выделен при предприятии, но нет документов, подтверждающих законность. Непонятно, что делать: делить это на отдельные площадки 3 на 6 м или рассматривать как один объект недвижимости. Нет механизма предоставления ГСК земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования.

абрамченко Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В законодательстве отсутствуют даже понятия «гараж», «гаражно-строительный кооператив». Не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения безопасности. Мы написали концепцию решения вопроса по аналогии с «дачной амнистией». Граждане быстро получат право на свой гараж. Думаю, в течение следующего года можно рассчитывать на принятие федерального закона.

— Наверное, какая-то часть гаражей будет признана самовольными постройками?

— Вы правы — нужно будет подходить индивидуально. Есть, например, зоны резервирования для государственных или муниципальных нужд, например для расширения аэропорта. Полагаю, что должен появиться закон, в котором будут предусмотрены простые правила оформления гаража.

— Какие еще инициативы вы предполагаете внедрить на пользу гражданам?

— Уже внесен в правительство законопроект, предусматривающий изменения в Гражданском кодексе и иных актах в части установления критериев разграничения движимых и недвижимых вещей. Предусматривается, что теперь признаком недвижимости будет то, что прописано в Градостроительном кодексе: объект, на который выдается проектная документация, разрешение на строительство и о вводе в эксплуатацию.

Мы бы хотели, чтобы лицо, которое принимает решение о вводе, готовило пакет документов в электронной форме и направляло его в Росреестр. Государству важно, что правообладатель не уклоняется от подачи документов. Достаточно случаев, когда многоквартирный дом введен в эксплуатацию, но не подписывается акт приема-передачи.

Еще один законопроект уже в Государственной думе. Он касается определения видов разрешенного использования земельных участков.

абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Что он даст гражданам?

— Любое упрощение, наведение порядка в конечном итоге приводят к плюсам для правообладателей.