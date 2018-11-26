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На Камчатке чиновницу уволили за предложение усыпить пенсионера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из администрации Камчатского края уволили сотрудницу, которая сняла на видео вооруженного пенсионера и предложила усыпить его, как опасное животное. Об этом 26 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

На кадрах, снятых из окон местной администрации, женщина комментирует действия пенсионера, пытавшегося пройти в здание правительства с ружьем в руках. За кадром она отметила, что нарушителя необходимо усыпить, как животное, с помощью дротика. В пресс-службе правительства отметили, что женщина не являлась госслужащей и работала по договору гражданско-правового характера. После публикации видео договор с ней был расторгнут.

Инцидент произошел в центре города Петропавловска-Камчатского 19 ноября. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали у здания правительства мужчину с обрезом. Им оказался 67-летний житель Елизовского района. Оружие было изъято, также у нарушителя нашли шесть патронов.

Позже стало известно, что мужчина является инвалидом третьей группы. Он пытался пробраться в здание правительства, чтобы найти прокурора и попросить у него защиты.

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