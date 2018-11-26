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Восемь общественных пространств благоустроили в Казани за 1,3 млрд рублей

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В Казани на благоустройство общественных пространств в 2018 году было направлено 1,26 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике 26 ноября в мэрии рассказал замруководителя исполкома — председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

По словам чиновника, в этом году на благоустройство столицы Татарстана была выделена рекордная сумма в 1,258 млрд рублей. Из них из федерального бюджета были выделены 150 млн рублей, из бюджета республики — 1,109 млрд рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На выделенные средства было приведено в порядок восемь территорий, в том числе пешеходный Фестивальный бульвар, парк «Комсомолец», набережная озера Нижний Кабан, площадка около Центра семьи «Казан».

В 2017 году на благоустройство Казани было выделено 763 млн рублей, в 2016 и 2015 годах — по 300 млн рублей.

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