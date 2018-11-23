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Более 400 млн рублей направят на благоустройство в Томской области

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В Томской области на работы по благоустройству в 2019 году планируется направить более 400 млн рублей. Средства будут выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба областной администрации.

Средства на программу будут выделены из федерального и областного бюджетов. Отмечается, что в 2019 году появятся новые критерии реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

В администрации районов областного центра уже были поданы 378 заявок на благоустройство. Ожидается, что финансирование работ по благоустройству Томска составит 219,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Томск».

На данный момент в регионе завершены все запланированные на 2018 год работы по благоустройству. Были приведены в порядок 92 двора и 30 общественных пространств.

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