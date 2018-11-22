Уникальный парк благоустроили в Приморье за 17 млн рублей

В Партизанске Приморского края после капитального ремонта открылся уникальный парк. На комплекс работы было направлено более 17 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

Работы велись в течение двух месяцев. За это время специалисты обустроили пешеходные дорожки и лестницы, установили столбы освещения, разбили клумбы, а также сделали подпорную стену. Эту информацию подтвердили в администрации города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал и.о. главы Партизанска, данные улучшения являются только первым этапом работ. В планах установить новые скамейки и урны, в перспективе — детские игровые и спортивные площадки, фонтан.

Благоустройство именно этого парка было решено провести самими горожанами в ходе рейтингового голосования весной 2018 года. Парк является уникальным объектом, построенным в 1952 году. Здесь проходит большинство городских мероприятий.