Новосибирские ученые успешно испытали искусственное сердце на животных

Российские ученые успешно испытали искусственное сердце на основе дискового насоса на мини-пигах.

Устройство разработали сотрудники новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Там отметили, что в ходе эксперимента разрушительного влияния аппарата на кровь выявлено не было. Теперь перед его создателями стоит задача доработать конструкцию насоса, а также сравнять его рабочую температуру с физиологической нормой человеческого тела.

«Это (успешно проведенный этап доклинических исследований – ред.) создает предпосылки для внедрения прибора в медицинскую практику», — отметил представитель медучреждения «РИА Новости».

Специалисты Центра имени Мешалкина совместно с Институтом теоретической и прикладной механики имени Христиановича пять лет назад начали разрабатывать дисковое искусственное сердце на основе насоса, который применялся в космосе. Прибор предназначен для случаев, когда пациенты нуждаются в пересадке органа и имеют временные или абсолютные противопоказания к такой операции.

В конце октября сообщалось, что российские ученые разработали метод сращения костной ткани на основе стволовых клеток пациента. По словам медиков, это не только позволяет избежать повторной операции, исключить развитие ложных суставов и костных дефектов, но и ускорить процесс реабилитации.