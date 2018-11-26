При землетрясении в Иракском Курдистане погиб человек

Один человек стал жертвой землетрясения в Иракском Курдистане в районе границы с Ираном.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Совместного центра по координации кризисных ситуаций регионального правительства Курдистана, погибший был жителем города Келлар на северо-востоке Ирака.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате землетрясения на границе между Ираном и Ираком возросло до 422 человек. В пострадавшие районы направлены 23 оперативные группы.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,3 произошло 25 ноября приблизительно в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Очаг находился на глубине 46 км на расстоянии 37 км от города Сере-Поле-Зохаб и 150 км от Багдада.