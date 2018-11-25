Мэй попросила британцев поддержать сделку с ЕС

Тереза Мэй просит британцев поддержать ее проект сделки с ЕС. В британских газетах опубликовали открытое письмо премьер-министра к нации.

Премьер-министр намерена получить одобрение лидеров 27 государств. Маленькую победу Мэй уже одержала: в Брюсселе не будут обсуждать Гибралтар. О его судьбе договориться с Испанией пока не получается. Мадрид считает Brexit отличным поводом вернуть спорную территорию.