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Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при

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Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при, который проходит во французском Гренобле. Спортсменка заняла итоговое четвертое место.

Медведева набрала 192,81 балла, уступив третье место американке Брэйдли Теннел, чье выступление оценили в 197,78 балла, передает «РИА Новости».

Для Медведевой этот сезон стал первым под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Во время выступлений россиянка допустила ошибку при исполнении тройного риттбергера.

«Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове», — прокомментировала свою ошибку российская спортсменка.

Первое место на этапе Гран-при заняла японка Рика Кихира (205,92), второе — ее соотечественница — Маи Михара (202,81). Финал серии пройдет в декабре в канадском Ванкувере.

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