Лавров понадеялся на адекватность британских властей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на обвинения в адрес Москвы со стороны военного руководства Великобритании, передает 24 ноября ТАСС.

«Я слышал об этом заявлении. Знаете, мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные и политические способности», — отметил представитель российского ведомства на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Он добавил, что Россия не может влиять на назначения в британских вооруженных силах. Но надеется, что власти страны «проверяют такие решения на адекватность».

В российском дипведомстве также обратили внимание на отсутствие на Западе оригинальности в подобных заявлениях. До этого на подобные темы высказывался бывший президент США Барак Обама.

«Следующей угрозой он тогда назвал лихорадку Эбола. Так вот с Эболой худо-бедно справились, кстати, при нашей активной помощи. А вот с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка. — Прим. «Известий») пока еще до конца не разобрались», — напомнил министр.

Ранее 24 ноября начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для страны более серьезную угрозу, чем террористические группировки «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ). По его словам, Великобритания и ее союзники в связи с этим не могут бездействовать. Самым важным ответом является укрепление действий НАТО, полагает Карлтон-Смит.