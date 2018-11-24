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Оставленная в автопогрузчике собака случайно задавила своего хозяина в Британии

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Фото: Global Look Press/Hugh Clark/FLPA
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Пожилой британский фермер погиб в результате наезда автопогрузчика, который привела в движение оставленная там собака. Об этом информирует телеканал CNN.

Инцидент произошел близ города Уэстон-сьюпер-Мэр на западе Англии еще в июне 2017 года, однако следователи только сейчас смогли установить обстоятельства гибели 70-летнего мужчины.

По их данным, во время строительства дома фермер Дерек Мид вышел из погрузчика, оставив рычаг переключения передач в нейтральном положении и не поставив его на ручной тормоз. Внутри машины находилась собака пенсионера. Следователи пришли к выводу, что питомец случайно нажал на рычаг и привел погрузчик в движение, а мужчина не успел отбежать от машины. Фермер скончался от многочисленных травм, он получил перелом позвоночника.

20 ноября американский актер Фрэнки Муниз рассказал в Twitter, что его кошка случайно устроила потоп в его доме. Животное открыло кран, когда никого не было дома. В результате четыре этажа здания оказались затоплены.

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