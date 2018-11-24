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В Сети появилось видео столкновения парома с причалом в Сан-Франциско

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Фото: РЕН
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В Сети появилось видео столкновения парома с причалом в американском Сан-Франциско. Об этом сообщил телеканал CBS.

По предварительным данным на борту парома находились 53 человека. Двое из них пострадали, их состояние пока неизвестно. По факту инцидента назначено расследование.

30 октября стало известно, что паром Tallink Regal Star из-за потери электропитания потерял управление у берегов Швеции. Из-за столкновения корабль не получил сильных повреждений.

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