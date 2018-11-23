Арестованный в Греции россиянин Винник намерен объявить голодовку

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник намерен 26 ноября объявить голодовку, сообщил руководитель группы его адвокатов Тимофей Мусатов.

По словам юриста, таким образом мужчина намерен выразить несогласие с условиями содержания и нарушениями прав. Заявление о голодовке подзащитный передал в суде российскому консулу, который направил его «по инстанции».

«Винник с понедельника объявляет голодовку в знак протеста против создавшейся ситуации. Он не находит другого выхода, кроме как правосудие или смерть. Вопрос стоит так», — цитирует Мусатова «РИА Новости» в пятницу, 23 ноября.

Он рассказал, что россиянина постоянно перевозят из тюрьмы в Салониках в Афины и обратно. Накануне 22 ноября он был этапирован в очередной раз из-за допроса. Так, в афинской тюрьме Винник спал то на полу, то на железной кровати без матраса, а качество питания оставляло желать лучшего.

По словам Мусатова, в настоящее время процесс над его подопечным идет с огромными нарушениями. Суд лишил Винника права на защиту, отказывается выслушивать не только россиянина, но и его адвокатов, отметил он.

«Срок действия ордера на выдачу во Францию истек. Суд судит его так потому, что он русский, и это заявила адвокат. Ему грозит несправедливый приговор к пожизненному заключению», — добавил юрист. Он также напомнил, что на 29 ноября в Верховном суде Греции запланировано обсуждение апелляции на решение о выдаче россиянина французской стороне.

Специалиста по криптовалютам Александра Винника арестовали в Греции в 2017 году. На родине его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Генпрокуратура РФ направила Греции два запроса о выдаче россиянина для привлечения его к уголовной ответственности. В Соединенных Штатах Винника обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. Вашингтон добивается его выдачи через французских правоохранителей.

На данный момент существуют четыре судебных решения о выдаче Винника — два в Россию и по одному в США и во Францию, окончательное решение примет министр юстиции Греции.