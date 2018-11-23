Ранившего начальника из-за зарплаты жителя Костромы приговорили к четырем годам

Жителю Костромы вынесли приговор за нападение на работодателя. Мужчина, требовавший выплаты зарплаты с ножом в руках, получил четыре года колонии строгого режима.

Инцидент произошел в сентябре на лесозаготовительном предприятии в Кадыйском районе. 37-летний мужчина требовал, чтобы ему и его бригаде выплатили зарплату. В ходе спора он ударил начальника ножом в грудь, сообщает Kostroma Today. Пострадавший выжил.

При этом требования мужчины не были обоснованы, так как день выплаты еще не настал, отмечает издание.

15 ноября в Калининграде гендиректор фирмы открыл огонь по сотруднику, требовавшему выплаты зарплаты. Пострадавший получил несколько ранений, в том числе в грудь, и был прооперирован. Его знакомая рассказала журналистам, что у мужчины также обожжено лицо.