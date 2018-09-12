Протестующие шахтеры на Украине начали жечь шины из-за долгов по зарплате

Украинские шахтеры Волынской области на десятый день протестов против долгов по зарплате начали жечь шины, рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сейчас они (горняки шахты №9 «Нововолынская». — Ред.) пикетируют здание государственного предприятия «Волыньуголь», принесли с собой бочки и шины», — написал Волынец в Facebook.

По его словам, кроме погашения долгов по зарплате шахтеры требуют отставки руководства предприятия «Волыньуголь», обвиняя его в грабеже и разрушении шахт Волыни. Также к этому процессу причастен министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, считает глава профсоюза, пишет ТАСС.

Михаил Волынец 26 июля рассказал, что общая задолженность по зарплате перед украинскими шахтерами составляет около $38 млн.

Украинские шахтеры регулярно устраивают протесты, требуя выплаты долгов по зарплате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Так, 12 июля горняки сразу нескольких угледобывающих предприятий объявили забастовку. Они требовали от властей принятия законопроекта о финансовом обеспечении отрасли.

3 августа сообщалось, что горняки шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» устроили протестную акцию около здания министерства энергетики и угольной промышленности Украины.