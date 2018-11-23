Прямой эфир
Сюжет:

«Январские» морозы придут в Москву в конце ноября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили москвичей о «январских» морозах в конце календарной осени. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

По прогнозам специалистов, температура воздуха в последних числах ноября в ночные часы понизится до -11...-16 градусов, днем же столбики термометра будут показывать не выше -6 градусов, пишет РИАМО.

Специалисты добавили, что средняя суточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже нормы ноября и будет соответствовать показателям конца января по климату.

Также отмечается, что морозы при незначительном снежном покрове могут повредить зимующие растения.

19 ноября сообщалось, что синоптики спрогнозировали наступление русской зимы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Гидрометцентре назвали сроки наступления зимы
Синоптики предупредили россиян о похолодании из-за приближения арктического циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017