«Январские» морозы придут в Москву в конце ноября

Синоптики предупредили москвичей о «январских» морозах в конце календарной осени. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

По прогнозам специалистов, температура воздуха в последних числах ноября в ночные часы понизится до -11...-16 градусов, днем же столбики термометра будут показывать не выше -6 градусов, пишет РИАМО.

Специалисты добавили, что средняя суточная температура воздуха окажется на 7 градусов ниже нормы ноября и будет соответствовать показателям конца января по климату.

Также отмечается, что морозы при незначительном снежном покрове могут повредить зимующие растения.

19 ноября сообщалось, что синоптики спрогнозировали наступление русской зимы.