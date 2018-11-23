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Один человек погиб в ДТП с экскаватором в Карелии

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В Сортавальском районе Республики Карелия столкнулись легковая иномарка и экскаватор. Погиб одни человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария произошла в четверг, 22 ноября, на автодороге «Подъезд к поселку Вяртсиля». По предварительным данным, 59-летний водитель Volkswagen Passat допустил наезд на экскватор. Спецтехника в этот момент проводила дорожные работы по ходу дорожного движения. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летняя пассажирка иномарки получила различные телесные травмы от которых скончалась в больнице. Водитель был госпитализирован.

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