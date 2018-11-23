Ручной енот поселился около аэропорта Шереметьево

Ручной енот поселился недалеко от столичного аэропорта Шереметьево. Работники подкармливают его печеньем и булочками, которые он берет прямо из рук. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала местная жительница.

По словам женщины, животное, живущее на дереве, совсем не боится людей. Она предположила, что зверька пытались провезти самолетом, но не смогли этого сделать и оставили его. В результате енот поселился в окрестностях аэропорта.

Контактные зоопарки не могут взять на себя ответственность за енота, так как у животного нет документов, а также неизвестно, сделаны ли ему необходимые прививки.

Запрос отправили и в «Дом Енота» в Сергиево-Посадском районе. Есть вероятность, что зверька возьмут туда, передает НСН.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2018 года зафиксировал 31 укус посетителей животными в контактных зоопарках в столичных торговых центрах. Больше всего людей пострадало в зоопарке «Погладь енота» на юге и северо-западе столицы.