Кот побил енота при попытке пробраться в дом

В США кот побил енота, который пытался пробраться в дом.

Видео драки опубликовала в Twitter Линдси Миллс, хозяйка кота по кличке Бэйли. На нем видно, как домашний питомец выпрыгивает через отверстие в двери и атакует крадущегося енота. «Мой кот — чертов король», — написала Миллс.

В комментариях пользователи восхитились смелостью кота.

30 ноября появилось видео нападения пумы на домашних собак в населенном пункте Козино в Одинцовском районе Подмосковья. Хозяин животных услышал страшный визг, когда хищная кошка уже напала на его питомцев.