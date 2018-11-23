Выделенная полоса будет работать на Ленинградском шоссе в Москве 24 и 25 ноября

Выделенная полоса на Ленинградском шоссе в Москве будет работать в предстоящие выходные. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Компенсационные автобусы маршрута КМ будут работать в связи с закрытием участка станции метро «Ховрино». На линию выпустят 20 низкопольных автобусов особо большого класса. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенная полоса на участке шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская будет работать 24 и 25 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Для компенсационных маршрутов будет организован стометровый участок выделенной полосы на Беломорской улице для левого поворота на улицу Дыбенко.

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не мешать работе городского транспорта и не выезжать на выделенные полосы.

Обычно выезд автомобилистов на полосы для общественного транспорта разрешен в выходные и праздничные дни.

21 ноября пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что станцию «Ховрино» Замоскворецкой линии метро закроют 24 и 25 ноября из-за подключения строящейся станции «Беломорская». Линия возобновит работу в обычном режиме в 05:30 утра в понедельник, 26 ноября.