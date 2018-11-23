Тонну браконьерской икры изъяли у контрабандистов в Хабаровском крае

Двух жителей Кубани обвиняют в незаконной скупке и перевозке черной икры. Мужчины покупали продукцию у браконьеров и собирались перевезти ее для продажи в Краснодарский край.

По данным следствия, обвиняемые приехали в Комсомольск-на-Амуре с целью скупки деликатеса у браконьеров. Кубанцы арендовали моторную лодку, автомобиль и два гаражных бокса под морозильные установки. Икру рыб осетровых видов мужчины скупали в Ульчском и Николаевском районах. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли икру общим весом более тонны. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Кубанцы не признают свою вину и не сотрудничают со следствием.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.