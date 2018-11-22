Браконьеры арендовали озеро в Татарстане для ловли раков

В Спасском районе Татарстана задержаны с поличным браконьеры, которые незаконно добывали раков. Как выяснили полицейские, 41-летний организатор привлек к промыслу своего 24-летнего брата, а также троих знакомых в возрасте от 24 до 41 года. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина арендовал озеро в районе села Антоновка, где создал инфраструктуру по хранению добытых раков. Он использовал фиктивные ветеринарные документы. Браконьеры добывали около 4 тречных раков в месяц. Улов вывозили для продажи в соседние регионы и в Москву, пишет Inkazan.ru. У преступной группы изъято более 25 тыс. раков.

Как стало известно на прошлой неделе, за три месяца сотрудники полиции совместно с представителями Росрыболовства задержали на Байкале более 500 браконьеров. Они занимались ловлей омуля. В Прибайкалье создано более 20 стационарных и передвижных постов для охраны омуля. Более чем 100 нарушителям грозит уголовная ответственность.